Дроны совершили массовый налет на Краснодарский край РФ
- 27.04.2024, 8:02
- 1,034
Горят военный аэродром и стратегические заводы.
Утром 27 апреля более 10 беспилотников атаковали Краснодарский край России. Задача дронов заключалась в ударах по местным НПЗ.
Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев у себя в Telegram.
По его словам, российские силы ПВО якобы смогли «подавить» БПЛА в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Он отметил, что «пострадавших и серьезных разрушений» якобы нет.
Отметим, что Кондратьев обвинил в налете дронов Украину.
«Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА», — написал он.
Взрывы в Краснодарском крае
Также Telegram-канал «ЧП Краснодарского края» сообщил, что жители Славянска-на-Кубани слышали взрывы и звуки работающего мотора в небе. После этого загорелся местный битумный завод.
Как сообщило российское медиа Astra, администрация Славянского района Краснодарского края подтвердила атаку БПЛА на местный НПЗ. Всего было 9 атак на резервуарный парк, в результате была повреждена ректификационная колонна.
«На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано», — сообщила администрация.
В то же время как сообщают местные паблики, около 5:00 в пригороде Славянска-на-Кубани прогремели взрывы, после чего в небе появилось яркое зарево.
Местные жители рассказали Telegram-каналу MASH, что перед этим очевидцы слышали звук мотора в небе.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что дроны поразили НПЗ «Славянск-ЭКО», битумный завод, Ильский НПЗ и ряд других объектов.
Из открытых источников стало известно, что военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края также загорелся после атаки БпЛА.