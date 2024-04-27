Дроны совершили массовый налет на Краснодарский край РФ 27.04.2024, 8:02

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Горят военный аэродром и стратегические заводы.

Утром 27 апреля более 10 беспилотников атаковали Краснодарский край России. Задача дронов заключалась в ударах по местным НПЗ.

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев у себя в Telegram.

По его словам, российские силы ПВО якобы смогли «подавить» БПЛА в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Он отметил, что «пострадавших и серьезных разрушений» якобы нет.

Отметим, что Кондратьев обвинил в налете дронов Украину.

«Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА», — написал он.

Взрывы в Краснодарском крае

Также Telegram-канал «ЧП Краснодарского края» сообщил, что жители Славянска-на-Кубани слышали взрывы и звуки работающего мотора в небе. После этого загорелся местный битумный завод.

Как сообщило российское медиа Astra, администрация Славянского района Краснодарского края подтвердила атаку БПЛА на местный НПЗ. Всего было 9 атак на резервуарный парк, в результате была повреждена ректификационная колонна.

«На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано», — сообщила администрация.

В то же время как сообщают местные паблики, около 5:00 в пригороде Славянска-на-Кубани прогремели взрывы, после чего в небе появилось яркое зарево.

Местные жители рассказали Telegram-каналу MASH, что перед этим очевидцы слышали звук мотора в небе.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что дроны поразили НПЗ «Славянск-ЭКО», битумный завод, Ильский НПЗ и ряд других объектов.

Из открытых источников стало известно, что военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края также загорелся после атаки БпЛА.