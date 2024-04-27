Беспилотники разгромили военный аэродром в Краснодарском крае РФ

Беспилотники разгромили военный аэродром в Краснодарском крае РФ1
- 27.04.2024, 10:55
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Появилось видео с уничтоженными самолетами.
Как сообщал сайт Charter97.org, утром 27 апреля около 66 беспилотников атаковали Краснодарский край России.
Из открытых источников стало известно, что после атаки БПЛА загорелся военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.
Российский телеграм-канал ASTRA опубликовал видео с последствиями атаки БПЛА на военный аэродром в Кущевской Краснодарского края РФ.
Ранее источники ASTRA в экстренных службах региона подтвердили, что в результате атаки на военный аэродром в Кущевской повреждены самолеты, их количество и степень повреждений устанавливается.
Пожар на военном аэродроме в станице Кущевская после удара дронов подтвердили местные жители.
«Я живу неподалеку от городка. На аэродроме пожар, приехала пожарная»;
«Что-то на аэродроме»;
«Аэродром горит»;
«Гагарина закрыли», – написали в телеграм-каналах россияне.