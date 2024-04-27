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Беспилотники разгромили военный аэродром в Краснодарском крае РФ

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  • 27.04.2024, 10:55
  • 5,436
Беспилотники разгромили военный аэродром в Краснодарском крае РФ

Появилось видео с уничтоженными самолетами.

Как сообщал сайт Charter97.org, утром 27 апреля около 66 беспилотников атаковали Краснодарский край России.

Из открытых источников стало известно, что после атаки БПЛА загорелся военный аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.

Российский телеграм-канал ASTRA опубликовал видео с последствиями атаки БПЛА на военный аэродром в Кущевской Краснодарского края РФ.

Ранее источники ASTRA в экстренных службах региона подтвердили, что в результате атаки на военный аэродром в Кущевской повреждены самолеты, их количество и степень повреждений устанавливается.

Пожар на военном аэродроме в станице Кущевская после удара дронов подтвердили местные жители.

«Я живу неподалеку от городка. На аэродроме пожар, приехала пожарная»;

«Что-то на аэродроме»;

«Аэродром горит»;

«Гагарина закрыли», – написали в телеграм-каналах россияне.

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