СБУ раскрыла эксклюзивные детали атаки на военный аэродром и два НПЗ в Краснодарском крае РФ 27.04.2024, 11:36

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Стал известны результаты ударов.

Украинские защитники этой ночью атаковали военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае России.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Как отметили источники, в ночь на 27 апреля «бавовна» посетила военный аэродром «Кущевск» и Ильский и Славянский НПЗ. Объекты были атакованы дронами СБУ.

Атаку на аэродром организовала СБУ и совместно с Силами обороны. Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ врага.

Кроме того, дроны СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ на Кубани. Это ключевые технологические объекты заводов. По данным источников, после попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала

«СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста «бавовна» пылает и будет пылать», - отметил информированный источник.

Стоит отметить, что Ильский и Славянский нефтеперерабатывающие заводы уже были атакованы украинскими защитниками ранее.