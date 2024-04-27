СМИ: В момент удара по аэродрому «Кущевская» там находились фронтовые бомбардировщики Су-34 27.04.2024, 13:31

Уничтожен склад модулей управления и коррекции для авиабомб.

Атака дронов на аэродром «Кущевская» в Краснодарском крае России привела к уничтожению склада с универсальными модульными планирующими комплектами. Кадры с места событий свидетельствуют о серьезных повреждениях.

Об этом сообщает Defence express.

Военный аэродром «Кущевская» расположен в Краснодарском крае РФ. В ночь на 27 апреля он потерпел удар со стороны беспилотников. По предварительным данным, уничтожен склад с универсальными модульными планирующими комплектами, с помощью которых враг превращает обычные бомбы в управляемые.

Известно, среди прочего, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-34 противника. В целом авиабаза расположена в более чем 250 километрах от российско-украинской линии фронта.

Опубликованные кадры свидетельствуют о разрушении состава УМПК и повреждении здания пункта управления полетами. На видео также видны самолеты Су-34, что указывает на возможность их поражения, однако достоверной информации об этом нет.

«Поражены ли именно самолеты – неизвестно, но на видео слышно, как работают реактивные двигатели. Возможно, враг принял решение перебазировать машины», – подчеркивают аналитики.

Спутниковые снимки ESA подтверждают присутствие самолетов Су-34 на аэродроме к моменту атаки. Несмотря на облачность, которая усложняет получение новых изображений, радиолокационные данные указывают на наличие техники на площадке.