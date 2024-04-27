Резервуары разбитого дронами НПЗ в Краснодарском крае были защищены «мангалами» 3 27.04.2024, 14:18

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Но это его не спасло.

Российские оккупанты начали защищать свои нефтеперерабатывающие заводы от ударов беспилотников. Враг обшивает резервуары с топливом сетками, известными как «мангалы».

Впрочем, атака по НПЗ «Славянск-ЭКО» в Краснодарском крае показала, что такие конструкции не помогли захватчикам. Об этом Telegram сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, россияне начали устанавливать защитные сетки на резервуары с топливом в середине марта. При этом активисты движения сопротивления смогли сделать фото и описание конструкции сеток. Благодаря этому дронам все равно удалось поразить объекты.

Кроме того, в апреле рядом с резервуарами оккупанты установили мобильные комплексы РЭБ типа «Гроза-С». Однако это также не помогло захватчикам избежать атаки по нефтеперерабатывающему заводу.

НПЗ «Славянск-ЭКО» находится в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ. Предприятие перерабатывает около 4 млн тонн продукции в год.

Ранее сообщалось, что взрывы на территории Краснодарского края РФ в ночь на 27 апреля стали результатом операции Службы безопасности Украины. Запустившие спецназовцы дроны поразили два нефтеперерабатывающих завода в регионе – Ильский и Славянский.