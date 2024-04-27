Взорваны самолеты и модули для КАБов: новые подробности удара по авиабазе в Краснодарском крае РФ 27.04.2024, 14:49

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На видео показали масштаб последствий.

Стали известны новые подробности удара по военным целям РФ в станице Кущевская Краснодарского края РФ.

Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Astra. При этом публикуется видео последствий удара.

Как уточняет ресурс Militarnyi, в результате удара дронов поражен военный склад, в котором находились модули управления и коррекции для авиабомб оккупантов.

Отметим, что на опубликованном видео с места последствий удара по российскому аэродрому в станице Кущевская можно увидеть сгоревшие и поврежденные модули УМПК.

Вместе с тем, как уточняют журналисты, со ссылкой на источники, в результате удара также повреждены и самолеты РФ.

«Их количество и степень повреждений устанавливается», - говорится в сообщении.