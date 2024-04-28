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Большой потоп: Россия продолжает уходить под воду

  • 28.04.2024, 8:50
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Большой потоп: Россия продолжает уходить под воду

Затопило еще один административный район.

Россия продолжает уходить под воду из-за паводков, в частности, непростая ситуация в Тюменской области. Там подтопило Абатский район, в селе Абатское и еще нескольких населенных пунктах объявили экстренную эвакуацию.

Об этом сообщает obozrevatel.com.

В селе Абатское, которое является административным центром района, проживает около 8000 человек.

В Абатском районе уровень реки Ишим за шесть часов поднялся на 18 см – до 1139 см. Вода продолжала прибывать и вскоре возле Абатского уровень воды в реке поднялся до 1204 см, заявил глава района Игорь Васильев.

Было подтоплено более двух десятков придомовых территорий, сообщили в пресс-службе администрации района.

Ранее стало известно о том, что в Тюменской области уровень воды в реке Ишим за сутки поднялся на 140 сантиметров – до 10,5 метра. Это рекордный показатель за последние 27 лет.

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