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В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента

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  • 28.04.2024, 21:40
В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента

Грузины протестуют против закона об иноагентах.

В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иностранных агентах, протестующие устроили марш к зданию парламента, сообщает телеканал Rustavi 2.

Шествие началось на площади Первой Республики. Участники акции протеста планируют обойди здание парламента и заключить его в живую цепь.

В связи с митингом перекрыт проспект Руставели, на котором располагается здание парламента, в районе мобилизована полиция. По данным Mtavari, полицейские охраняют здание парламента снаружи и изнутри, во дворе, в усиленном режиме.

17 апреля парламент Грузии одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. После этого в стране начались массовые протесты.

В один из дней протестующие в столице прошли от здания парламента к президентскому дворцу и перекрыли площадь Свободы. К акции также присоединился женский марш.

Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект «российским», сравнивая его с действующим в России законодательством.

Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон в случае его принятия.

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