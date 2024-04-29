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Макрон думает над внедрением ядерного оружия Франции в систему защиты Европы от РФ

  • 29.04.2024, 2:04
Макрон думает над внедрением ядерного оружия Франции в систему защиты Европы от РФ
Эмманюэль Макрон

Детали.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов обсудить возможность привлечения французского ядерного оружия для создания системы защиты Европы от России. Об этом он сказал в интервью изданию медиагруппы Ebra.

«Я выступаю за открытие этой дискуссии, которая должна включать противоракетную оборону, средства для дальнобойного ведения огня, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории», – сказал французский лидер, призвав союзников «выложить все это на стол и посмотреть, что действительно защищает надежным способом».

Макрон отметил, что Франция сохранит свою специфику, но готова внести больший вклад в защиту европейской земли.

Французская доктрина состоит в том, что французы могут использовать ядерное оружие, когда их «жизненно важные интересы находятся под угрозой», пояснил он.

«Я уже говорил, что в этих жизненно важных интересах есть европейское измерение», – добавил президент страны.

Франция остается единственной страной в составе Евросоюза, владеющей ядерным оружием. До выхода из блока такой же была Великобритания.

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