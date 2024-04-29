Белорусские чиновники обиделись на Китай 9 29.04.2024, 10:56

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Пекин становится серьезным конкурентом для Минска.

Рост экспорта в Россию тормозят сами предприятия, которые недостаточно активно занимаются сервисом и продвижением. О таких недоработках обычно информирует КГК, сообщил заместитель главы администрации Александра Лукашенко Александр Егоров в телеинтервью.

Также одной из основных причин, по которой рост экспорта в РФ – более 50% поставок за рубеж – замедлился, стала конкуренция со стороны Китая.

Ранее на Пекин жаловался министр промышленности Александр Рогожник.

По его словам, Китай в прошлом году ввез в Россию более 12 тысяч тракторов. Рогожник добавил, что такая же тенденция наблюдается и с другой продукцией:

— Все, что касаемо группы холодильников и морозильников, ситуация очень похожа. Задача, которая ставится, — это не только расширение номенклатуры, но и повышение качества и конкурентоспособности этой продукции.