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Глава Госпогранкомитета заговорил о закрытии границы

  • 29.04.2024, 12:32
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Глава Госпогранкомитета заговорил о закрытии границы

Он надеется, что соседние страны не пойдут на такой шаг.

Глава Госпогранкомитета РБ Констатин Молостов надеется, что соседние страны не закроют последние переходы с Беларусью. Об этом он сказал в эфире телеканала СТВ.

«Точной информации об установлении «железного занавеса» со стороны наших соседей у нас нет, — говорил генерал. — Конечно же, если у них еще сохраняется понятие о межгосударственном взаимодействии, этот занавес не опустится, так как пункты пропуска предназначены в первую очередь для общения между людьми, для экономических взаимосвязей, культурных и так далее. Поэтому я надеюсь, что со стороны соседних государств этого не произойдет».

На границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией работает минимум пунктов пропуска.

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