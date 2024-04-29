В «ДНР» задержан глава думы Нижнего Новгорода Лавричев 29.04.2024, 22:38

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Олег Лавричев

Олег Лавричев — член партии «Единая Россия».

На территории так называемой Донецкой народной республики, контролируемой российскими войсками, задержан председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Какими именно службами задержан Лавричев — неизвестно, но сообщается, что его подозревают в «растрате, совершённой организованной группой лиц в особо крупном размере». По этому обвинению чиновнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе Нижегородской думы заявили, что ничего не знают о задержании своего председателя, добавив при этом, что связи с Лавричевым нет.

Олег Лавричев — член партии «Единая Россия». С началом полномасштабного вторжения российской армии в Украину он активно поддерживает войну.

Накануне задержания Лавричев написал в своём телеграмм-канале, что находится в Донецке и ждет прибытия очередного «гуманитарного конвоя».