Ученые выяснили, откуда в черепах людей и динозавров взялись сквозные дыры 2 3.04.2024, 9:12

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Раскрыта тайна, занимавшая специалистов последние 150 лет.

Немецкие ученые из Тюбингенского и Рурского университетов нашли объяснение анатомической загадке, занимавшей специалистов последние 150 лет. Она касалась происхождения сквозных отверстий в височных костях черепов большинства позвоночных, включая людей и динозавров. Исследование опубликовано в научном журнале The Anatomical Record (TAR).

У человека окно в черепе расположено над скулой. Через него к нижней челюсти проходит челюстная мышца, движение которой мы можем ощутить при жевании. У различных ископаемых рептилий, включая динозавров, отверстия имеют различную форму.

Ученые сравнили десятки черепов наземных позвоночных за несколько миллионов лет эволюционной истории.

Как показали расчеты, отверстия в черепах позволяют сохранить стабильность костей черепа при укусах, во время которых сильное напряжение распространяется по направлению к шее, что приводит к образованию костных перемычек в висках.

Когда животное трясет добычу или срывает листья с растений, возникают дополнительные боковые сдвигающие силы. С помощью челюстных мышц все эти силы возвращаются к исходной точке по силовому контуру.

По словам ученых, если бы в висках не было отверстий, нагрузка бы распределялась таким образом, что череп не был бы устойчивым и треснул при сильном укусе.