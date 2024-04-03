Китай отказался строить автозаводы в России 3.04.2024, 18:19

Пекин предпочел экспортировать в страну машины, которые производит сам.

Китай не заинтересован в том, чтобы строить в России автозаводы, предпочитая экспортировать в страну машины, которые производит сам. Об этом в среду заявил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

По его словам, китайские бренды проводят «агрессивную» ценовую экспансию на российский авторынок, который после начала войны и санкций лишился ключевых западных поставщиков.

Китайские бренды «не заинтересованы и не видят стимула в локализации своего производства в России, что загрузило бы дополнительными заказами и российскую компонентную отрасль», заявил Соколов.

По словам главы АвтоВАЗа, у ряда пришедших в Россию восточных брендов наблюдается дефицит запчастей, а у автосервисов — сложности с заказом деталей для обслуживания и ремонта.

По данным «Автостата», в прошлом году каждый второй проданный в России автомобиль был китайским, а в декабре доля авто из КНР достигла 61%. Около трети рынка по итогам года занял АвтоВАЗ, а остаток пришелся на другие российские бренды и продукцию ушедших из России компаний, которые оставались на складах или завозились по параллельному импорту.

Внутреннее производство автомобилей по итогам 2023 года составило 537 штук. И хотя по сравнению с первым годом войны объемы выпуска прибавили 19%, относительно довоенного 2021-го Росстат зафиксировал обвал на 60%.

При этом в ноябре было произведено машин в 1,8 раза меньше, чем в ноябре-21 (64,2 против 112,4 тысячи), в декабре — в 2,1 раза, чем в декабре-21 (55 против 126 тысяч), следует из данных Росстата.