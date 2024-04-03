Вальдемар Скшипчак: Польше понадобится часа два-три, чтобы уничтожить металлолом Лукашенко 1 3.04.2024, 21:53

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Вальдемар Скшипчак

Россияне отобрали у диктатора технику.

Не стоит опасаться высказываний Александра Лукашенко о подготовке к войне, так как они абсолютно неоправданы, а вооружение белорусской армии представляет собой «кучу металлолома», не способную никому угрожать. Так экс-заместитель министра обороны Польши и бывший командующий сухопутными войсками, генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак прокомментировал недавние заявления Лукашенко, пишут Wiadomości.

Вальдемар Скшипчак считает, что белорусская армейская техника находится не в том состоянии, чтобы можно было рассуждать о подготовке к войне.

— Прежде всего нужно знать, что часть своей военной техники ему (Александру Лукашенко. — Прим. ред.) пришлось отдать российской армии, — подчеркнул польский офицер. По его словам, это произошло летом 2022 года, после того как большое количество российской техники было уничтожено на фронте в Украине.

— Россияне просто отобрали у него технику. Лукашенко сейчас нечем угрожать. У него осталось немного починенного металлолома, который ездит возле границы и шумит, как будто это танковая армия, — считает бывший командующий.

По мнению Скшипчака, опасения на данный момент «абсолютно неоправданны», а Польше «понадобится часа два-три, чтобы уничтожить этот металлолом».

— Это просто куча металлолома. Кроме того, Лукашенко сейчас не в состоянии подготовить такую большую армию, как ему хотелось бы. Просто не на чем, — добавил он.

Техника, которую Беларуси предоставила Россия, по словам офицера, требует серьезного ремонта и также непригодна для боя.

— Что касается танков, то ремонт двигателей не занимает много времени. Поэтому сейчас они ездят возле границы. Но нам действительно нечего бояться. Эта техника действительно не может никому навредить, — резюмировал Скшипчак.