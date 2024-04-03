Крупный пожар вспыхнул в Ростове-на-Дону
- 3.04.2024, 22:54
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Местные жители слышали несколько мощных взрывов.
Пожар произошел в промзоне на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Возгорание произошло в районе 1-й Луговой улицы, местные жители слышали несколько мощных взрывов.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области «РИА Новости» сообщили, что пожар произошел в ангаре и был локализован на тысяче квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов», — заявили агентству в прокуратуре региона.