В Казахстане задержан экс-министр МВД 30.04.2024, 11:48

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Ерлан Тургумбаев

Из-за протестов в 2022 году.

В Казахстане задержан бывший министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев. Об этом сообщает утром во вторник, 30 апреля, пресс-служба Генпрокуратуры РК

с указанием, что задержание было проведено 29 апреля в рамках «расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года», пишет «Немецкая волна».

Поясняется, что Тургумбаева подозревают в превышении власти и должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Другие данные досудебного расследования прокуратура разглашать не стала, сославшись на то, что «в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты».

Протесты в Казахстане в январе 2022 года

В начале 2022 года в городе Жанаозен на юго-западе Казахстана начались митинги против повышения цен на газ. Акции против повышения цен на голубое топливо прошли также в нескольких селах Мангистауской области, к которой относится и Жанаозен.

Вскоре выступления переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы.

По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками были задержаны более 2700 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение. 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент для помощи «в преодолении террористической угрозы». В середине января подразделения сил Организации Договора о коллективной безопасности покинули Казахстан.