СБУ задержала в Киеве пророссийских хакеров 30.04.2024, 14:03

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Мужчины проводили информационные диверсии в пользу российской разведки.

Пророссийские хакеры, выдававшие себя за руководителей СБУ, задержаны сотрудниками спецслужб в Киеве. Фейковые аккаунты были использованы для манипуляций и дезинформации. Подозреваемые могут быть осуждены на срок до 7 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Служба безопасности ликвидировала в Киеве ботофермы, проводившие информационные диверсии в пользу российской разведки. В ходе комплексных мероприятий задержаны два организатора, которые массово распространяли дезинформацию о войне в Украине и пытались искусственно дискредитировать Силы обороны. Для этого создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, в частности от имени главы Службы безопасности (Василия Малюка – ред.) и начальника ГУР МО (Кирилл Буданова – ред.)», – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, чтобы создать видимость «настоящих» страниц, на этих аккаунтах были репостщены официальные сообщения от СБУ и ГУР. Впрочем, в личных сообщениях злоумышленники выманивали у людей деньги и предлагали свою помощь.

«Злоумышленники координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали «методички» для проведения взрывной деятельности. Таким образом, враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в Украине и повредить имиджу нашего государства на международной арене», – добавили в пресс-службе.