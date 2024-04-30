Зеленский: Украина вступит в НАТО после победы в войне 3 30.04.2024, 14:34

Владимир Зеленский

Решение о вступлении Украины в Альянс зависит от единодушного консенсуса всех стран-членов.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина получит членство в Организации Североатлантического договора после победы в войне с Россией. Как передает «Униан», об этом Зеленский сказал во время совместной встречи с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО, при участии генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

- По моему личному мнению, мы будем в НАТО только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, а для кого-то просто скепсис из-за этого. И безусловно, уровень Украины как страны, которая проходит через полномасштабную войну, относительно ее совместимости и уровня военных и т.д., никто не будет поднимать вопрос. Безусловно, вы и ваши собратья на фронте - это высокого уровня специалисты в разных направлениях, - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что решение о вступлении Украины в Альянс зависит от единодушного консенсуса всех стран-членов Альянса.

- А большинство - это вопрос политический. А чтобы политически Украину приняли в Альянс - для этого нужна победа, - добавил Зеленский.

Одной из причин войны России против Украины глава государства называет то, что Украина до этого не получила членства в НАТО.

- Еще много лет назад был также соответствующий скепсис у некоторых членов, и Россия очень сильно работала с нашими сегодняшними партнерами, у них был диалог. Она делала все, чтобы Украину не взяли не только в НАТО, но и в Евросоюз не взяли, чтобы Украина просто не развивалась, и чтобы она не была оторвана от влияния Российской Федерации. Поэтому, чтобы оторваться от этого влияния - надо защитить свою независимость с результатом победы, - пояснил он.