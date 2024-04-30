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ВСУ ликвидировали уроженца Беларуси, воевавшего в составе ЧВК «Вагнера»

  • 30.04.2024, 18:54
ВСУ ликвидировали уроженца Беларуси, воевавшего в составе ЧВК «Вагнера»
иллюстративное фото

Он был завербован ЧВК из российской тюрьмы.

Бывший житель Светлогорска Марат Сувханов погиб, воюя в составе российской ЧВК «Вагнера», пишет «Гомельская весна».

По имеющимся данным, мужчина в 2008 году окончил Светлогорское городское ПТУ № 50. После этого он работал вахтовым методом в российской буровой компании.

Сообщается, что в России его задержали и осудили по «наркотической» статье. Когда мужчина отбывал наказание, его завербовали в ЧВК «Вагнера», пообещав амнистию.

Ранее стало известно, что в Украине погиб воевавший на стороне России 22-летний белорус Виталий Чибисов. В январе 2024 года в украинских телеграм-каналах появилась информация о том, что в боях под Крынками погиб сражавшийся на российской стороне уроженец Гомельской области Денис Лазарев.

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