На выезде из Польши в Беларусь большие очереди 30.04.2024, 21:51

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Фото: auto.onliner.by

Поток контролирует полиция.

В Польше приближаются длинные майские выходные, на которых многие белорусы, живущие и работающие в этой стране, традиционно посещают родину. Из-за этого очередь легковых автомобилей на выезде из Польши в Беларусь возросла. К вечеру 30 апреля расстояние от хвоста очереди до перехода «Тересполь» превысило 4 километра, выезда ожидают 550−580 машин. Что сейчас происходит перед пунктами пропуска, рассказывает MOST со ссылкой на приграничные чаты.

В чатах участники рассказывают, что прохождение границы занимает более 20 часов, а в отдельных случаях — более суток, и может увеличиваться — все больше людей собираются в дорогу, окончив рабочий день.

«Всем, кто сегодня собирается ехать через Тересполь: можете не ехать, очередь на суток трое», — написал один из участников чата ГраницаBY.

«Они честно пытались обмануть, что стояли в очереди»

Прохождение границы затягивают те, кто пытается вклиниться без очереди, однако с ними борются как рядовые туристы, объединяющиеся в добровольческие группы, так и польская полиция.

«Вчера днем полицейские приехали на „центрум“ (выезд с прилегающей территории недалеко от шлагбаума пункта пропуска. — Прим. ред.), один в авто перекрыл выезд, а второй от выезда прошел до шлагбаума и снял на телефон все машины, которые стояли в очереди. Потом пару раз подъезжали, и он выходил и сравнивал машины в очереди с машинами на видео. Одного выдернули, штрафанули и отправили в конец „колейки“», — написал один из пользователей.

«Запустили пачку и потом сняли на телефон хвост очереди. Уехали патрулировать на 20 мин. За это время три авто на первом регионе (номера Брестской области. — Прим. ред.) пристроились тихонько. Полиция проехала по кругу и вернулась к ним. Они честно пытались обмануть, что стояли в очереди. Но молодой полицейский четко отработал их. Собрал паспорта у водителей, оформил какие-то бумаги и раздал обратно, потребовал переехать по кругу и стать в конец очереди», — подтверждает другой.

«В ночное время будет только хуже»

Тем не менее опытные путешественники советуют не полагаться на полицейских, а регулировать очередь самим. Стихийные команды добровольцев не позволяют недобросовестным водителям проезжать без очереди.

«Все, кто в конце очереди, организовывайтесь самостоятельно, не надейтесь на стражей, которые приедут и разрулят ситуацию. У кого в машине несколько человек, отправляйте их дежурить вдоль очереди и особенно на кольце, поворот на Окшин (указатель на этот на населенный пункт служит ориентиром на трассе возле границы. — Прим. ред.), выезд с „центрума“. Сами по роликам видите, как там наглеют. Это ваш шанс проехать, пока светло, в ночное время будет только хуже», — предупреждает белорус.

Дело в том, что ночью многие водители засыпают и не движутся вовремя. Из-за этого в очереди образуются зазоры, в которые легко встроиться без очереди.

«Мы стояли в очереди 28.04 почти 5 км, мужчины — молодцы, им отдельная благодарность, контролировали очередь, чтобы никто не влез нагло в разрыв. А если кто-то умудрился влезть, тут же подходили и выгоняли из очереди. Организованно вышли на кольцо и к Duty Free, мы хоть и двигались по чуть-чуть, но практически постоянно», — делится опытом участник чата.