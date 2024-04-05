ВСУ скорректировали удар HIMARS по оккупантам, возводившим фортификационные сооружения
- 5.04.2024, 2:19
Видео.
Бойцы ССО скорректировали удар HIMARS по оккупантам, возводившим фортификационные сооружения на южном направлении.
Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций ВСУ.
В ходе разведывательных действий на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили личный состав противника, возводивший новые фортификационные сооружения и пункт управления. Бойцы передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны и скорректировали огонь HIMARS.
Вследствие огневого поражения ориентировочные потери противника составили:
14 военнослужащих погибшими;
7 военнослужащих ранены.