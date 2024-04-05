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ВСУ скорректировали удар HIMARS по оккупантам, возводившим фортификационные сооружения

  • 5.04.2024, 2:19
ВСУ скорректировали удар HIMARS по оккупантам, возводившим фортификационные сооружения

Видео.

Бойцы ССО скорректировали удар HIMARS по оккупантам, возводившим фортификационные сооружения на южном направлении.

Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций ВСУ.

В ходе разведывательных действий на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили личный состав противника, возводивший новые фортификационные сооружения и пункт управления. Бойцы передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны и скорректировали огонь HIMARS.

Вследствие огневого поражения ориентировочные потери противника составили:

14 военнослужащих погибшими;

7 военнослужащих ранены.

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