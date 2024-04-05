Это провал Путина Альфред Кох

5.04.2024, 8:03

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Нет другого слова, чтобы охарактеризовать эти «достижения».

Сейчас все больше разговоров, что Россия летом собирается начать какое-то новое наступление. Наиболее вероятным направлением называют Харьков. Я не военный эксперт, мне трудно судить насколько это реально. Но меня во всей этой дискуссии смущает слово «новое». А что, разве было старое? Я что-то не заметил какого-то существенного продвижения россиян за последние полтора года.

Все эти «грандиозные» победы типа взятия Бахмута и Авдеевки, по масштабу отвоеванной территории ничем не отличаются от летних «успехов» ВСУ на южном направлении в районе Работино и Старомайорского. И если Путин торжественно заявляет, что летнее контрнаступление ВСУ «провалилось», то почему мы должны искать другое слово для того, чтобы охарактеризовать его собственные «достижения»?

Наступление - это когда наступают. А когда просто бросают людей в мясные атаки, при этом продвигаются вперед максимум на пару километров в месяц, то это не наступление, а всего лишь его попытка. С осени 2022 года, после т.н. «частичной мобилизации», россияне больше потеряли территории, чем ее захватили. (Напомню, что «непростое решение» с Херсоном и правым берегом Днепра было принято уже после «частичной мобилизации»).

Без всякой натяжки можно сказать, что 300 тыс. мобиков, которых они тогда забрили в армию, не добыли Путину победы. А раз так, то почему я должен верить в то, что новые 300 тыс. дадут другой эффект? Сколько бы не твердили американские политики и их прикормленные эксперты про «возросшую мощь Путина», я все равно считаю, что его возможности не беспредельны, если бы дело обстояло иначе, то мы уже давно увидели бы это на поле боя.

Давеча в прессе появилась информация (со ссылкой на председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканца Майка Маккола), что Джейк Салливан высказался в том духе, что если Америка окажет Украине слишком большую военную помощь, то Россия ударит по Америке ядерным оружием. Если это действительно так, то Байден должен немедленно уволить этого персонажа за паникерство и капитулянство. В этой связи я сразу вспомнил старый анекдот про «так вы слона не продадите». Ну, в самом деле: если советник Байдена по национальной безопасности так настроен, то рассчитывать на помощь Америке действительно не стоит.

Ядерный шантаж Путина был всегда. Является он фоном и для этой войны тоже. И если его учитывать в планировании своих действий, то нужно сразу капитулировать и немедленно выполнить все указания Кремля. На мой дилетантский взгляд, в условиях конвенциональной войны наличие у противника ядерного оружия не должно влиять на твои действия потому, что как только ты начнешь учитывать этот фактор, то у тебя останутся только два варианта: либо нанести ядерный удар первым, либо сдаться. Поскольку ни тот, ни другой вариант нам не подходит, то нужно просто игнорировать сам факт наличия у Путина ядерного оружия.

Если все время думать о том, что человек смертен, то исчезает мотивация жить. По-настоящему полноценной жизнью человек живет лишь тогда, когда он просто не думает о смерти. И когда он перестает о ней думать, в эти минуты он становится бессмертным. И тогда он непобедим.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram