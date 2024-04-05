В Беларуси будут судить звезду «Что? Где? Когда?» 5.04.2024, 8:50

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Федор Шведов

За поддержку протестов.

Звезду «Что? Где? Когда?» Федора Шведова будут судить за «финансирование экстремизма», пишет «Наша Нива».

Федору Шведову 48 лет. Он родом из Светлогорска. В 1998-м окончил Гродненский государственный университет на физика. Шведов с семьей живет в Ошмянах. У них с женой как минимум трое детей — двое взрослых и один несовершеннолетний.

Федор был звездой белорусского «Что? Где? Когда?» еще до того, как попал в телеверсию программы.

Играет он с 2006 года и участвовал почти во всех республиканских соревнованиях. А в 2013-м, после участия его команды «Гасило» в «Брейн-ринге», их пригласили в так называемую «элитарку».

Команда Федора Шведова отыграла восемь сезонов, последний — в мае 2020-го. В 2017-м Федор получил Большую хрустальную сову как лучший игрок сезона.

Когда его задержали — точно неизвестно, как и суть обвинения. Известно только, что он пожертвовал до мая 2021 года.

Суд над Шведовым начнется 15 апреля в Гродненском областном суде.