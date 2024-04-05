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В Гродно к учениям подключили танковые войска

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  • 5.04.2024, 9:50
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В Гродно к учениям подключили танковые войска

Они выдвигаются на полигоны.

Минобороны сообщило о начале нового этапа проверки боевой готовности. На нем будут приводиться в готовность танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования, которая размещается в Гродно.

«Личному составу на штатном вооружении, военной и специальной технике предстоит выдвинуться на полигоны и назначенные участки местности, где с ними будут проведены учения и тренировки», — сообщили в Минобороны.

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