В Гродно к учениям подключили танковые войска 8 5.04.2024, 9:50

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Они выдвигаются на полигоны.

Минобороны сообщило о начале нового этапа проверки боевой готовности. На нем будут приводиться в готовность танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования, которая размещается в Гродно.

«Личному составу на штатном вооружении, военной и специальной технике предстоит выдвинуться на полигоны и назначенные участки местности, где с ними будут проведены учения и тренировки», — сообщили в Минобороны.