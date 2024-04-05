Беларусь тайно строит погранзаставу на границе с Украиной 3 5.04.2024, 10:26

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Строительство спонсируют из бюджета «союзного государства».

На границе Беларуси с Украиной, возле пункта пропуска «Мокраны», в прошлом году начали строить погранзаставу. Изначально ее стоимость оценивали более чем в 20 млн рублей, но пока в ведомствах согласовывали проект, цена подросла еще на 2,3 млн рублей. Конкретного срока сдачи объекта погранзаставы тоже нет: в одних документах указан январь 2025 года, в других — апрель 2025-го.

Все это журналисты BGmedia узнали на сайте госзакупок, изучив десятки документов и тендеров.

Сколько денег потратят на погранзаставу возле Мокран

Строительство началось с решения Малоритского райисполкома от 13 мая 2019 года, в котором чиновники разрешили Госпогранкомитету проектно-изыскательные работы и строительство объекта «Строительство комплекса пограничной заставы в населенном пункте Мокраны Малоритского района».

После этого строительство так и не стартовало, пока председатель Госпогранкомитета 18 ноября 2022 года не утвердил задание на проектирование погранзаставы в Мокранах. Судя по тендеру на сайте госзакупок, на разработку предпроектной документации потратили 130 тысяч рублей. Сделать это нужно было до 29 декабря 2022 года. Потом появился еще один тендер, уже на 1,24 млн рублей. Эти деньги заплатили за «выполнение работ по разработке проектной документации, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания».

В итоге сметную документацию начали разрабатывать в марте 2023 года. Стоимость погранзаставы тогда оценили в 20 844 935 рублей. Дальше эта цифра менялась. В декабре опубликовали тендер на строительство погранзаставы за 21 045 036 рублей. А в положительном заключении госэкспертизы, которое подписали 17 октября 2023 года, общую стоимость погранзаставы оценили в 23 151 563 рубля. Это на 2 306 628 рублей больше начальной стоимости.

Очевидно, что за время ее строительства общая стоимость увеличится. Вопрос, на сколько. На сайте госзакупок периодически публикуют тендеры, связанные со строительством погранзаставы. Например, на «оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством объекта» потратили 30 699 рублей. На разработку проекта отвода земельного участка выделили еще 15 тысяч рублей.

Еще один интересный момент в том, что неизвестно, когда начали строить этот объект. В одних документах на сайте госзакупок написано, что начали строить в сентябре 2023 года, в других — что в ноябре. Нет определенности со сроками строительства и датой сдачи объекта. В одних документах написано, что ее построят за 14 месяцев, в других — что за 17. В оптимистичных прогнозах ее должны открыть в январе 2025 года. Но, судя по последним тендерам на сайте госзакупок, построят погранзаставу к маю 2025-го.

Журналисты также нашли информацию о строительстве погранзаставы возле Мокран в госпрограмме «Пограничная безопасность» на 2021–2025 годы. Согласно ей, в прошлом году на строительство «Мокран» выделили 3,85 млн рублей, в этом году выделят 9 млн рублей, в 2025-м — еще 6 млн рублей. Суммарно за три года — 18,85 млн рублей. Это меньше, чем общая сумма, которая есть в тендерах на сайте госзакупок.

Где будет находиться погранзастава и как будет выглядеть

Погранзаставу строят на участке восточнее населенного пункта Мокраны Малоритского района и севернее пункта пропуска «Мокраны» на границе с Украиной. Подъезд к объекту запроектирован от местной дороги общего пользования Н-753 «Мокраны — Борки — Новые Борки». Ради этого даже реконструируют 500 метров дороги Н-753.

Ориентировочная площадь погранзаставы составляет 5,3785 гектаров. Если стандартное футбольное поле составляет 0,405 га, то погранзастава будет равна по площади примерно 13 футбольным полям.

17 октября 2023 года РУП «Главгосстройэкспертиза» опубликовала положительное заключение по строительству погранзаставы. Документ содержит 107 страниц. Там подробно расписано, какой будет погранзастава возле Мокран.

Территория погранзаставы разделена на две зоны: административно-хозяйственную и жилую. По периметру территории будет организована 30-метровая зона безопасности.

Административно-хозяйственная зона включает в себя административное здание, техническое здание с пристроенной котельной, питомник для содержания 7 служебных собак, контейнер для хранения топлива, бессточную емкость, пожарный пост, навес-площадку для хранения и обслуживания прицепного и навесного инженерного имущества, башню связи, дизель-генераторную установку для обеспечения автономной работы всего военного городка, канализационную насосную станцию, дождевую насосную станцию, очистные сооружения дождевого стока.

На территории этой зоны также предусмотрены: место осмотра, заряжания (разряжания) оружия с собаковязью, ритуальная площадка, на которой размещены флагшток, стена и пограничный столб, строевая площадка, городок пограничной службы, площадка для тренировки служебных собак, спортивный городок, площадка для чистки собак, собаковязь, место для чистки машин, место для курения и место для отдыха, площадка для мусороконтейнеров.

Жилая зона включает в себя общежитие для военнослужащих на 16 жилых блоков, автопарковки на 16 машино-мест, хозяйственные площадки (для чистки вещей, для сушки белья, для мусороконтейнеров), детскую игровую площадку, площадку для отдыха (деревянная беседка, внутри которой расположен стол и скамьи, мангал и урна), универсальную площадку для игры в волейбол и мини-футбол, противопожарные резервуары.

Также предусмотрено устройство двух ворот для въезда и выезда с территории и двух калиток, (одна из них для связи территории заставы с жилой зоной, вторая на главном входе). У въезда на территорию административно-хозяйственной зоны запроектирована гостевая автопарковка на 10 машино-мест.

Подъезд к погранзаставе запроектирован от местной дороги Н-753 «Мокраны — Борки — Новые Борки». Ее частично реконструируют на участке длиной 500 метров, расширив дорогу до 30 метров.

Это позволит использовать реконструированный участок в чрезвычайных ситуациях для возможных взлетов и посадок автожира, чтобы мониторить с помощью него приграничную территорию. Для взлета и посадки автожиров предусмотрены обочины и полосы безопасности, свободные от препятствий (общей шириной 19 м), а также площадка для разворота автожира.

Какое отношение к погранзаставе имеет «союзное государство»

Власти тайно строят погранзаставу в Мокранах. Журналисты не нашли информации о ее строительстве ни на сайте Госпогранкомитета, ни на сайтах госСМИ. Она вообще нигде не упоминается. Похоже, это сознательная стратегия властей.

Например, 8 февраля возле деревни Мохро Ивановского района открыли погранзаставу «Мохро» Пинского пограничного отряда. Власти и госСМИ никак не анонсировали открытие или строительство этой погранзаставы. Это журналисты проверили, когда делали текст про ее открытие.

14 марта в Лельчицком районе Гомельской области открыли погранзаставу «Боровое». Ее открытие никак не анонсировали даже на открытии погранзаставы «Мохро». И во время церемоний открытий этих двух погранзастав никак не упоминали, что возле Мокран тоже строят погранзаставу. Единственный анонс на открытии «Боровой» — в 2024 году в Гомельской области откроют еще погранзаставы, одна из них будет реконструирована.

Точно известно, что эти погранзаставы строят в рамках программы «Совершенствование пограничной безопасности «союзного государства». Это власти не скрывают. Но про саму программу тоже почти ничего неизвестно. Судя по информации из открытых источников, ее обновляют каждые четыре года. Предыдущая программа была на период с 2017 по 2021 годы.

В конце октября 2023 года в Бресте прошло заседание так называемой комиссии парламентского собрания «союза» Беларуси и России по безопасности и обороне. Там заявили, что в 2023 году на реализацию шести программ «союзного государства» выделили более 2 млрд российских рублей [примерно 70 млн белорусских рублей].

«В бюджете на 2023 год запланировано финансирование четырех программ на общую сумму 2,1 млрд рублей. Из них одна ранее действовавшая, три — новых, принятых в конце 2022 года. С марта текущего года начато финансирование новой, пятой программы «союзного государства» — это «Развитие пограничной безопасности «союзного государства» на сумму 209,8 млн.

И с октября текущего года мы начали финансирование новой, шестой программы. Это «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации» на период 2023–2026 годов на сумму 132,9 млн», — рассказала начальник Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета «союзного государств»а Наталья Полукарова.

Госсекретарь «союзного государства» Дмитрий Мезенцев в конце октября 2023 года назвал обоснованным ответом на вызов времени рост числа оборонных программ СГ, реализуемых за счет союзного бюджета.

«В рамках программ «союзного государства», которые реализуются за счет союзного бюджета, увеличено сегодня число оборонных программ. Это вынужденный и обоснованный ответ на вызов времени», — сказал он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Мезенцева, в программы входят совершенствование инфраструктуры войсковой группировки войск и сил, размещенных на территории Беларуси, меры по совершенствованию тыловой инфраструктуры группировки, меры по повышению уровня пограничной безопасности единых границ «союзного государства».