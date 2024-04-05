Нефтебазу в Подмосковье атаковал дрон 5.04.2024, 13:07

иллюстративное фото

К месту падения беспилотника вызвали сотрудников ФСБ.

В России заявили, что БПЛА «упал» в районе нефтебазы в Подмосковье. Он, якобы, мог «зацепиться» за деревья.

Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

«Беспилотник самолетного типа обнаружили днем 4 апреля в поле в 150 метрах от нефтеналивной базы «Новоселки», принадлежащей «Лукойлу», - говорится в сообщении.

У БПЛА было оторвано крыло, он, якобы, не сдетонировал - возможно, аппарат зацепился крылом за деревья и не долетел до цели.

По данным Baza, к месту падения беспилотника вызвали сотрудников ФСБ.