Лукашенко инициировал приостановление действия ДОВСЕ 4 5.04.2024, 13:46

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Фото: Дмитрий Азаров,

Коммерсантъ

И внес законопроект в «палатку».

Лукашенко согласовал внесение в «палатку» законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ

Проект закона предусматривает приостановление действия ДОВСЕ, но не означает выход Беларуси из него.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписали 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участников НАТО и шести государств-членов Организации Варшавского договора. Договор вступил в силу 9 ноября 1992 года.

В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант ДОВСЕ с учетом новых условий (роспуск ОВД и расширение НАТО).

В нем предполагалось осуществить переход от блоковой структуры Договора к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждого государства-участника. Соглашение об адаптации ДОВСЕ не было ратифицировано ни одной из стран НАТО и так и не вступило в силу.

Участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) было приостановлено еще в 2007 году.