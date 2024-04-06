Белорусская космонавтка Марина Василевская вернулась на Землю20
- 6.04.2024, 11:32
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Она провела в космосе 14 суток.
Белорусская космонавтка Марина Василевская вернулась на Землю. Она приземлилась в Казахстане, сообщает «Роскосмос».
Перед началом расстыковки международный экипаж корабля в составе космонавта «Роскосмоса» Олега Новицкого, Марины Василевской и астронавта НАСА Лорел О'Хары проконтролировал герметичность переходных люков и надел скафандры. После этого космонавты перешли в спускаемый аппарат, закрыли люк в бытовом отсеке и проверили герметичность люка и скафандров.
В 9.24 произошло включение двигателя корабля для выведения с орбиты. В 9.52 — разделение на отсеки, в 9.54 — вход аппарата в атмосферу примерно на расстоянии 100 км.