«Как выживаем? Не едим авокадо» 1 6.04.2024, 12:11

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Фото: tut.by

Белорус сравнил цены на овощи у нас и в Израиле.

Белорус, который сейчас живет в Израиле, сравнил цены на некоторые овощи в этой стране и у нас. Оказалось, что если брать в расчет овощи, которые выращиваются в Беларуси, то мы немного выигрышем. Но вот экзотические плоды (в данном случае авокадо) у нас заметно дороже. Комментаторы под видео разошлись во мнениях: некоторые соглашаются с блогером, а другие считают, что он ошибается.

Мужчина сравнил цены на восемь наименований овощей, которые продаются в Израиле и Беларуси. При этом он брал продукцию, которую выращивают у нас в стране. Вот что получилось по ценам (смотрите в таблице, цены приведены в пересчете в доллары).

Блогер отметил, что по количеству продуктов, которые стоят дешевле, выиграла Беларусь. Но если купить по килограмму каждого перечисленного овоща, то разница получится около одного доллара. «Но это при условии, что это продукты, которые можно вырастить в Беларуси», — подсчитал тиктокер.

Он сообщил, что разница в цене будет более ощутима, если брать продукты, которые выращиваются в Израиле. Например, килограмм авокадо в Израиле стоит 7,7 доллара, а в Беларуси — 2,7 доллара.

— Дороже больше, чем в два раза. А зарплаты в Израиле и Беларуси рядом не стоят. Поэтому у меня вопрос: ребята, как вы там выживаете?

Большинство комментатором начали защищать Беларусь, мол живется в стране всем очень хорошо. Особенно задели людей озвученные в ролике цены на картофель, они писали, что у нас они значительно ниже. На это блогер ответил, что у него речь идет о мытом и отсортированном продукте. Также комментаторы предлагали сравнить цены на коммуналку в двух странах, тут уж явно выиграет Беларусь, были и другие высказывания. Приводим некоторые из них:

«Дядя, не свисти, картошку брала на днях по 65 копеек, перевела, это 20 центов. Если проверить остальные цены, то, видимо, будет то же самое».

«В Израиле пластиковые огурцы и помидоры! И остальные овощи и фрукты».

«В Израиле огурцы через неделю теряют вообще вкус и запах, помидоры только одной фирмы можно есть».

«Так в Израиле зимы нет. Затрат на теплицы нет. А по мясомолочным продуктам огласите список».

«Помидоры с огурцами в сезон копейки стоят в Беларуси».

«В Беларуси даже нет своего чеснока в продаже, везде китайский. Год качества».

«Как выживаем? Не едим авокадо».

«Где вы цены такие берете? Я только что из магазина, морковь 0,35 цента и капуста столько же».

«Понятное дело, что наш менталитет не позволит покупать нам продукты по ценам из супермаркета, если тоже самое можно купить в другом месте дешевле, даже если есть деньги. Мы так устроены».

«Очень хорошо живем, ни на что не жалуемся, вместо авокадо едим мясо».

«Зачем вы спорите? В Беларуси земля нормальная, а в Израиле все выращивают практически на песке».