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Дрон-камикадзе подбил вражеский танк, оборудованный «купольным» комплексом РЭБ

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  • 6.04.2024, 14:27
  • 1,376
Дрон-камикадзе подбил вражеский танк, оборудованный «купольным» комплексом РЭБ

Видеофакт.

Установленный на вражеском танке «купольный» комплекс РЭБ не помешал украинскому дрону-камикадзе, которым управлял оператор БПЛА подразделения Strike Drones Company из 47-й ОМБр «Магура».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на вражескую бронемашину опубликована в соцсетях.

«Поражение вражеского танка с «купольным» комплексом РЭБ, установленным над «мангалом». Операторы роты ударных БПЛА 47-й механизированной бригады ВСУ Strike Drones Company выслеживают и подбивают российскую бронемашину, заставляя экипаж убегать. Конечно же, позже танк был полностью сожжен и уничтожен. Авдеевское направление», - отмечает автор публикации.

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