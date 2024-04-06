Дрон-камикадзе подбил вражеский танк, оборудованный «купольным» комплексом РЭБ

Дрон-камикадзе подбил вражеский танк, оборудованный «купольным» комплексом РЭБ1
- 6.04.2024, 14:27
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Видеофакт.
Установленный на вражеском танке «купольный» комплекс РЭБ не помешал украинскому дрону-камикадзе, которым управлял оператор БПЛА подразделения Strike Drones Company из 47-й ОМБр «Магура».
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на вражескую бронемашину опубликована в соцсетях.
«Поражение вражеского танка с «купольным» комплексом РЭБ, установленным над «мангалом». Операторы роты ударных БПЛА 47-й механизированной бригады ВСУ Strike Drones Company выслеживают и подбивают российскую бронемашину, заставляя экипаж убегать. Конечно же, позже танк был полностью сожжен и уничтожен. Авдеевское направление», - отмечает автор публикации.