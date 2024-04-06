В Будапеште десятки тысяч человек вышли на акцию против Орбана 4 6.04.2024, 22:36

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Протестующие прошли маршем к парламенту.

Десятки тысяч человек собрались в центре Будапешта на акцию протеста против правительства Виктора Орбана, сообщает агентство Reuters.

Протестующие прошли маршем к парламенту, некоторые из них кричали: «Мы не боимся» и «Орбана в отставку!». Многие размахивали венгерскими флагами.

Демонстрацию возглавил бывший член правящей партии Венгрии «Фидес» Петер Мадьяр, который работал в различных государственных учреждениях и банках. Сейчас он планирует создать свою политическую партию и бросить вызов партии «Фидес» на выборах в Европарламент и местные муниципалитеты, которые состоятся в июне этого года.

В марте Петер Мадьяр опубликовал архивную запись, на которой его бывшая жена Юдит Варга, которая недавно ушла в отставку с поста министра юстиции страны, обвиняет членов ближайшего окружения премьера в коррупционном скандале. Он также передал эту запись в правоохранительные органы.

По словам Мадьяра, эта запись доказывает, что глава кабинета венгерского премьера Антал Роган подделывал документы, связанные с коррупционным делом с участием бывшего государственного секретаря в Министерстве юстиции Пала Вельнера.

По данным социологического опроса Median, который был опубликован в середине марта, 68% избирателей слышали о выходе Мадьяра на политическую арену, а 13% из них заявили, что, скорее всего, поддержат его партию.