В Украине создали полк рейнджеров по стандартам НАТО 7.04.2024, 8:29

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Детали.

В структуре Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины создали новое подразделение Отдельный специальный полк Рейнджеров. Об этом сообщил ресурс MilitaryLand.

«Командование Сил Специальных Операций сформировало новый полк под названием «Рейнджеры». Новое подразделение стремится освободить украинскую землю и восстановить первоначальные границы Украины», — говорится в сообщении.

В частности, структура «Рейнджеров» похожа на другие подразделения спецназа, в частности «Кракен». Новый полк имеет собственную роту БПЛА, артиллерийскую и саперную части. Военнослужащих нового полка обучают по стандартам НАТО.

Сейчас полк рейнджеров в поисках бойцов. Для желающих присоединиться в ряды подразделения пресс-центр по ссылке подготовил контактную информацию.

В свою очередь полк предлагает своевременную ротацию, в частности не более трех месяцев в зоне боевых действий, сопровождение и медицинскую помощь до полной реабилитации. Кроме этого, бойцам гарантируют полное обеспечение вещевым имуществом и средствами индивидуальной защиты. Также предлагают денежное обеспечение от 27 до 150 тысяч гривен и новейшие образцы вооружения и роботизированные системы поражения.

Пресс-служба командования Сил специальных операций на момент публикации материала не комментировала создание нового подразделения.