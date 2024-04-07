СМИ: В Ейске дроны ГУР поразили четыре Су-30 и самолет-амфибию 7.04.2024, 17:26

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Также была уничтожена дизельная подстанция аэропорта.

По уточненным данным, беспилотники Главного управления разведки 5 апреля повредили семь российских самолетов на аэродроме в российском Ейске, среди которых четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия БЕ-200, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в ГУР Минобороны.

Также сообщается, что была уничтожена дизельная подстанция аэропорта.

«Охрана аэропорта осуществлялась силами 726 учебного центра 51 дивизии ПВО РФ. Для отражения атаки был использован зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С и стрелковое оружие. Впрочем, пяти украинским „птичкам“ удалось прорвать плотную оборону и преодолеть попытки подавления средствами РЭБ», — отметил источник издания.

В ночь на 5 апреля в городах Морозовск (Ростовская область), Энгельс (Саратовская область) и Ейск (Краснодарский край РФ), где расположены военные аэродромы, прозвучала серия громких взрывов.