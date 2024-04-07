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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»

  • 7.04.2024, 20:17
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»

Игра завершилась со счетом 2:2.

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) сыграл вничью с «Ливерпулем» в домашнем матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра завершилась со счетом 2:2.

«Ливерпуль» открыл счет на 23-й минуте — отличился Луис Диас. У хозяев во втором тайме забили Бруну Фернандеш (50), который воспользовался грубой ошибкой соперников и забил с центра поля, и Кобби Майну (67), но гости вырвали ничью благодаря точному удару Мохамеда Салаха на 84-й.

МЮ в первом тайме не смог нанести ни одного удара по воротам — такое с командой в матчах АПЛ произошло впервые с апреля 2022 года, а на домашней арене — впервые с октября 2015-го.

Фернандеш забил 50-й гол в АПЛ за МЮ.

Майну стал первым 18-летним игроком лиги, который забил «Ливерпулю», после Сеска Фабрегаса в 2005-м и самым молодым игроком клуба, который отличился в матче с «Ливерпулем» в АПЛ.

Салах забил шестой гол на «Олд Траффорд» — больше, чем любой другой игрок в АПЛ.

«Ливерпуль» с 71 очком занимает второе место в турнире, уступая «Арсеналу» (71) по дополнительным показателям. МЮ — шестой (49).

В следующем туре «Ливерпуль» 14 апреля примет «Кристал Пэлас», а МЮ 13 апреля сыграет в гостях с «Борнмутом».

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