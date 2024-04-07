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Польский генерал: Путин оставил Лукашенко непригодные танки

  • 7.04.2024, 22:28
Польский генерал: Путин оставил Лукашенко непригодные танки

По словам Вальдемара Скшипчака, то, что ездит по полигонам, не несет никакой угрозы.

Генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками в Польше и бывший замминистра обороны, на днях заявил, что польским вооруженным силам понадобится 2-3 часа, чтобы уничтожить белорусскую армию, а белорусское вооружение назвал «кучей металлолома».

В интервью «Белсату» он пояснил свои слова.

«Когда началась открытая фаза российской агрессии против Украины, россияне в первой фазе понесли большие потери в военной технике. В первую очередь потеряли танки, боевые машины пехоты. Россияне в 2022 году имели большой дефицит и танков, и БМП.

И в связи с этим Путин забрал в армии Беларуси определенное количество этих танков и боевых машин пехоты, а затем лишил белорусскую армию возможности проводить какие угодно военные операции. Оставили те танки, что посчитали непригодными. И теперь Лукашенко за последние годы их починил и выслал на полигоны, чтобы демонстрировать свою силу, которой нет. А то, что ездит по полигонам, не несет никакой угрозы.

На тех полигонах было больше белорусских генералов, чем этих белорусских танков. В Беларуси малое количество техники и она нам не угрожает», — заявил Скшипчак.

Он считает, что белорусская армия несет угрозу только для своих граждан.

Скшипчак считает, что Путин и Лукашенко пока не решатся напасть на НАТО.

«Я думаю, что большой войны еще долго не будет, так как российская армия просто не готова к ней, она погрязла в войне в Украине», — объяснил он.

И добавил, что поскольку НАТО имеет преимущество численное и технологическое, то, если бы такая война с Россией началась, она бы похоронила империю Путина.

Что касается польской армии, то Скшипчак отметил, что после 2022-го состоялась большая программа перевооружения. Правительство назначило 4% от ВВП на подготовку армии и ее модернизацию. Проблемой остается, как подготовить солдат.

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