закрыть
8 апреля 2024, понедельник, 0:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

HIMARS ударил по скоплению техники россиян на заправке под Херсоном

1
  • 7.04.2024, 22:37
  • 4,844
HIMARS ударил по скоплению техники россиян на заправке под Херсоном

Видео.

Украинские военные с помощью реактивной артиллерийской системы HIMARS нанесли удар по скоплению российской военной техники на заправке в селе Великие Копани Херсонской области. Видео распространили в сети.

На видео видно, как украинский дрон проводит разведку территории, замечая российских захватчиков и по меньшей мере четыре единицы их военной техники на одной из АЗС Херсонской области.

Бойцы Сил обороны привели и скорректировали по враждебной цели реактивный снаряд GMRLS, в результате чего у оккупантов стало меньше военной техники.

В конце ролика российские военные разбегаются, их техника горит.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип