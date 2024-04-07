HIMARS ударил по скоплению техники россиян на заправке под Херсоном 1 7.04.2024, 22:37

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Видео.

Украинские военные с помощью реактивной артиллерийской системы HIMARS нанесли удар по скоплению российской военной техники на заправке в селе Великие Копани Херсонской области. Видео распространили в сети.

На видео видно, как украинский дрон проводит разведку территории, замечая российских захватчиков и по меньшей мере четыре единицы их военной техники на одной из АЗС Херсонской области.

Бойцы Сил обороны привели и скорректировали по враждебной цели реактивный снаряд GMRLS, в результате чего у оккупантов стало меньше военной техники.

В конце ролика российские военные разбегаются, их техника горит.