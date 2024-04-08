Ученые объяснили популярность коротких видео 2 8.04.2024, 14:52

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Серфинг в интернете связан с нашим эмоциональным состоянием.

В последнее время очень быстро набрал популярность формат коротких видео. Люди отдают предпочтение таким роликам, так как они помогают им справиться со стрессом.

«Просмотр коротких видео – пример нефункционального поведения. Такая странная активность наблюдается в результате какого-то внутреннего конфликта и выполняет функцию снятия стресса. Подобное стереотипное поведение можно наблюдать в зоопарке животных, которые ходят по периметру клетки», – рассказал доцент факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Никита Кочетков в интервью росСМИ.

При такой смещенной активности серфинг в интернете играет роль не получения информации, а именно отвлечения от окружающих проблем, выполняя функцию снятия стресса.

«Понятно, что стресс снять легче при условии, что видео будет максимально простым и коротким. В общественном транспорте часто хочется не смотреть полнометражное серьезное кино, а листать ленту новостей. Или же смотреть что-то короткое, что будет аналогом лузганья семечек», – добавил психолог.

Кроме этого, по его словам, перенасыщение информацией вследствие развития интернета приводит к тому, что людям, воспитанным на цифровых технологиях, может быть сложно переработать большой массив информации, систематизировать ее.

«Отсутствие такой систематизации может привести к так называемому клиповому мышлению – привычке потреблять информацию определенной и при этом крайне небольшой размерности. Формат коротких видео хорошо вписывается в эту логику. Смотреть длинный фильм без перерывов становится сложно, параллельно хочется заниматься еще какими-то делами – менее продолжительными и более простыми, то есть той самой смещенной активностью», – заключил Кочетков.