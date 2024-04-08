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ЧП в Минске: восемь иностранцев выпрыгнули из окна четвертого этажа в центре города

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  • 8.04.2024, 16:00
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ЧП в Минске: восемь иностранцев выпрыгнули из окна четвертого этажа в центре города

Часть из них сейчас в больнице.

Как рассказал «Зеркалу» источник, знакомый с ситуацией, в центре Минска в ночь на 8 апреля восемь иностранцев (по предварительной информации, граждане Индии) выпрыгнули с четвертого этажа. Часть из них сейчас в больнице, один — в тяжелом состоянии.

По данным источника «Зеркала», все произошло около часа ночи. 14 молодых парней из Индии (примерный возраст — 22 года) находились в квартире на четвертом этаже одного из зданий по улице Романовская Слобода. В какой-то момент восемь из них выпрыгнули из окна.

Из-за чего парни решились на такой поступок, собеседник издания не знает, однако говорит, что уже обсуждаются две версии того, что могло подтолкнуть их к такому поступку.

— Первая: им якобы какой-то пакистанец угрожал пистолетом. Потом говорили, что, возможно, он был с ножом. Милицию вызвали сами эти парни. И потом восемь человек прыгнули, а шестеро остались — побоялись, — рассказывает собеседник. — Вторая: утром уже появилась информация, что был это милицейский рейд. А они без документов, вот и попрыгали.

По словам источника, четверо из прыгавших получили различные травмы и сейчас находятся в больнице. Один из них — в тяжелом состоянии.

Оперативный комментарий о произошедшем у посольства Индии в Беларуси получить не удалось.

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