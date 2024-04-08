В России нашли виновных в прорыве дамбы в Орске 68 8.04.2024, 17:28

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К настолько «оригинальной» версии россияне оказались не готовы.

В России нашли весьма оригинальных виновников в прорыве дамбы в Орске, который уже привел к подтоплению десятков населенных пунктов и эвакуации тысяч человек, при том, что вода все еще продолжает прибывать, пишет УНИАН.

Так, директор АО «Спецстрой», участвовавшего в постройке дамбы, Сергей Комаров, обвинил в прорыве плотины за миллиард рублей грызунов.

Он рассказал, что сначала он предполагал возможность «человеческого фактора».

«Кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию для сброса сточных вод в «Урал», - объяснил Комаров. Но, продолжил он, посмотрев, в каком месте случился прорыв, этот фактор он отбросил, «и остался только фактор грызуны».

«Грызуны могли эту дамбу проточить, и этой двух-трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», - заявил он.

При этом судя по виду ведущих, к настолько «оригинальной» версии они оказались не готовы.

Как пишет The Moskow Times, ранее следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при поведении строительных работ и о халатности. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы. В прокуратуре заявили, что дамба в Орске была прорвана из-за плохого технического обслуживания, а подрядчика «Спецстрой-3», отвечающего за проект, проверяли на предмет растраты бюджетных средств.

В то же время российские эксперты говорят, что дамба была сделана из некачественных материалов, чувствительных к размыву водой. Также одной из причин прорыва дамбы стало наплевательское отношение к ее ремонту и обслуживанию. В Минстрое РФ уже прогнозируют, что ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может превысить 21 млрд рублей.