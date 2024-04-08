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Лукашенко заявил об угрозе «горячей войны» для Беларуси

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  • 8.04.2024, 18:04
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Лукашенко заявил об угрозе «горячей войны» для Беларуси

Диктатор боится уехавших оппозиционеров.

На Беларусь уже оказывается информационное и экономическое воздействие, но режим якобы делает все, чтобы уберечь ее от «горячей войны», заявил Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от «горячей войны». Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему — не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси», — сказал Лукашенко.

По его словам, он понимает, что «ситуация непростая» и «все сошлось сейчас на средствах массовой информации».

Лукашенко добавил, что зачинщиками этой информационной войны являются уехавшие белорусские оппозиционеры, чья цель — «зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранные войска».

Лукашенко не первый раз заявляет о военной опасности для своего режима.

«Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — заявил Лукашенко 2 апреля во время рабочей поездки в Гродно.

Он также сообщил, что «соседние страны» «роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения».

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