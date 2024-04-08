закрыть
8 апреля 2024, понедельник, 20:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британец пробежал через всю Африку, чтобы справиться с алкоголизмом

11
  • 8.04.2024, 18:07
  • 4,202
Британец пробежал через всю Африку, чтобы справиться с алкоголизмом
Расселл Кук

Понадобилось 352 дня.

Британец Расселл Кук стал первым человеком, который совершил забег через всю Африку, от самой южной точки до северной, марафон занял 352 дня и завершился в Тунисе. Об этом пишет BBC.

Первоначально Кук планировал пробежать из Туниса в ЮАР дистанцию 360 марафонов за 240 дней без выходных, но это не удалось из-за отсутствия алжирской визы.

Тогда Кук решил отправиться 22 апреля из самой южной точки ЮАР на север через 16 стран. Всего он преодолел 16,3 тыс. км.

В пути у британца произошло несколько вынужденных остановок.

В июне в Анголе у Кука и сопровождающих украли деньги и документы, в Нигерии ему пришлось обратиться к врачам из-за плохих анализов и болей в спине, а в итоге снизить темп и сократить дистанцию, которую пробегал каждый день. Первый выходной Кук взял спустя 45 дней. Через Сахару он бежал ночью.

Британец говорил, что страдает психическими проблемами, зависимостью от алкоголя и азартных игр и хотел этим марафоном «изменить ситуацию».

Во время забега Кук собрал около £700 тысяч на благотворительность.

При этом не все согласились с мнением, что Кук первым пробежал через всю Африку, пишет The Telegraph. В частности, World Runners Association, в которую входят семь известных ультрамарафонцев, заявила, что первым это сделал датчанин Йеспер Олсен в 2010 году, хотя его путь от египетской Табы до мыса Доброй Надежды в ЮАР был вдвое короче и занял 434 дня.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип