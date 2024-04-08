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Во Франции вдвое увеличат производство САУ Caesar

  • 8.04.2024, 19:15
  • 2,372
Во Франции вдвое увеличат производство САУ Caesar

Из-за войны в Украине.

Производитель самоходных артиллерийских установок Caesar планирует увеличить их выпуск до 12 штук в месяц из-за войны в Украине. Об этом со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню сообщает Forces Operations Blog.

В настоящее время компания Nexter выпускает шесть установок Caesar в месяц, а к началу войны в Украине только две в месяц.

«Мы планируем увеличить производство до 12 орудий в месяц», - заявил французский чиновник.

По его словам, выполнение этого обязательства, взятого на себя оружейным промышленником, продемонстрирует способность Франции реагировать на потребности Украины и всех европейских партнеров-членов НАТО, каждый из которых продвигается к выделению 2% ВВП страны на оборону.

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