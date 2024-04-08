Назван самый дождливый город в мире 8.04.2024, 20:42

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Туда едут толпы туристов.

В самом дождливом городе на Земле за год выпадает почти 12 м осадков. Об этом сообщает издание Daily Star.

Поселок Маусинрам в Индии ежегодно привлекает 10 тыс. туристов, желающих увидеть природные красоты и самые сильные дожди в мире. Местные жители считают это место «рискованным» для жизни из-за постоянных дождей, которые здесь практически не прекращаются.

Годовой уровень осадков в городе достигает 11 873 мм. В Маусинраме дождь не заканчивается быстро – интенсивные ливни могут продолжаться неделю и даже дольше без перерыва.

В июне 2023 года всего за сутки здесь выпало 1003 мм осадков, что превышает среднегодовое количество осадков в Лондоне.

Местные жители подчеркивают, что такие сильные дожди могут быть опасными и разрушительными. Во время ливней люди остаются в домах, детям запрещается ходить в школу из-за опасности оползней и наводнений. Электричество постоянно отключается, баки для дождевой воды переполняются, а доступ к питьевой воде может быть затруднен.

Кроме того, среди местных популярна звукоизоляция крыш домов, так как дождь, успокаивающий среднестатистического жителя равнинной местности, в этой точке планеты по-настоящему раздражает.

Причины такого количества осадков в городе связаны с его расположением на высоте 1400 м над уровнем моря, а также с влиянием теплого и влажного воздуха с Бенгальского залива.

Туристы приезжают в Маусинрам насладиться экзотическими ливнями на фоне потрясающих видов, пейзажей и водопадов, включая четвертый в мире по высоте Нохкаликай.

Кроме того, здесь можно приобрести традиционные зонтики кнупс, выполненные из бамбуковых и банановых листьев, которые напоминают ракушку.