Илон Маск: В следующем году искусственный интеллект превзойдет человеческий 9.04.2024, 2:06

Илон Маск

Глава Tesla говорит, что инфраструктура должна отвечать требованиям технологий.

Возможности новых моделей искусственного интеллекта превзойдут человеческий интеллект к концу следующего года при условии, что поставки электроэнергии и аппаратного обеспечения смогут удовлетворить потребности все более мощных технологий, уверен миллиардер и один из совладельцев компании по разработке ИИ xAI Илон Маск. Об этом сообщает издание The Financial Times.

«Я предполагаю, что у нас будет ИИ, который будет умнее любого человека, вероятно, в конце следующего года», — сказал предприниматель, управляющий компаниями Tesla, X и SpaceX.

За следующие пять лет возможности ИИ, вероятно, превысят возможности всех людей, спрогнозировал Маск в понедельник во время интервью на X с Николаем Тангеном, главным исполнительным директором Norges Bank Investment Management.

Илон Маск последовательно выражает оптимизм относительно развития так называемого искусственного общего интеллекта, инструментов ИИ настолько мощных, что они могут превзойти самых способных людей в любой сфере. Но его последний прогноз опережает графики, о которых он и другие заявляли ранее. В прошлом году он предусмотрел, что «полный» ИИ будет достигнут к 2029 году. Некоторые из самых смелых прогнозов Маска, такие как выпуск самоуправляемых Tesla и посадка ракеты на Марс, еще не сбылись.

Ряд прорывов в области искусственного интеллекта за последние 18 месяцев, включая запуск инструментов для создания видео и более мощных чат-ботов, продвинули границы ИИ вперед быстрее, чем ожидалось. Демис Хассабис, соучредитель Google's DeepMind, ранее в этом году прогнозировал, что всеобъемлющий ИИ может быть достигнут к 2030 году.

Темпы развития замедлялись из-за узкого места в поставках микрочипов, особенно производства Nvidia, необходимых для обучения и запуска моделей ИИ. По словам Маска, эти ограничения сокращаются, а новые модели испытывают другое оборудование центров обработки данных и электросети.

«В прошлом году был дефицит чипов… люди не могли получить достаточное количество чипов Nvidia. В этом году мы переходим на трансформаторное питание. Через год-два [ограничением будет] только снабжение электроэнергией», — сказал он.

Стремление Маска присоединиться к гонке ИИ противоречит его громкой позиции, которую он занял в прошлом году, призывая к паузе в разработке продвинутого искусственного интеллекта. Он предупредил о «глубоких рисках для общества и человечества», которые несут сверхмощные инструменты ИИ, и призвал немедленно приостановить обучение любой системы, мощнее GPT-4 от OpenAI, ведущей модели на рынке.

В понедельник Маск заявил, что его собственный стартап xAI, занимающийся разработкой ИИ, обучает вторую версию своей модели Grok, которая, по мнению разработчиков, должна стать лучше GPT-4. Он добавил, что эта работа должна быть завершена к маю, после чего появится новая, на порядок более мощная модель.

За последний год Илон Маск уделил xAI больше времени и ресурсов. Он пытается привлечь миллиарды долларов от инвесторов в США, на Ближнем Востоке и в Гонконге, чтобы конкурировать с OpenAI, в рамках раунда финансирования, который, по словам экспертов, приблизит компанию к стоимости в $18 млрд.

Маск играет центральную и часто противоречивую роль в разработке новых инструментов искусственного интеллекта за последнее десятилетие.

Он был соучредителем OpenAI в 2015 году, однако покинул компанию в 2018 году после того, как поссорился с генеральным директором и соучредителем Сэмом Альтманом из-за направления исследований.

В марте Маск подал в суд на OpenAI и Альтмана за нарушение контракта, утверждая, что они поставили под угрозу заявленную миссию стартапа – создание ИИ на благо человечества. OpenAI это категорически отрицает.