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В России пылает Рязанский НПЗ

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  • 1.05.2024, 8:11
  • 13,232
В России пылает Рязанский НПЗ

На территории предприятия прогремели два взрыва и вспыхнул мощный пожар.

Ночью беспилотник атаковал Рязанскую область. Из-за попадания загорелся Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Соответствующие кадры опубликовали российские Telegram-каналы. В то же время губернатор области Павел Малков подтвердил атаку, отметив, что «предварительно пострадавших нет, проводится проверка».

По словам очевидцев атака произошла около трех часов ночи. Очевидцы сообщили, что вначале слышали гул, а затем на территории предприятия прогремели два взрыва и вспыхнул мощный пожар.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод - предприятие НК «Роснефти». Большинство продуктов нефтепереработки направляют на экспорт.

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