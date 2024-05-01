В России пылает Рязанский НПЗ

В России пылает Рязанский НПЗ11
- 1.05.2024, 8:11
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На территории предприятия прогремели два взрыва и вспыхнул мощный пожар.
Ночью беспилотник атаковал Рязанскую область. Из-за попадания загорелся Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Соответствующие кадры опубликовали российские Telegram-каналы. В то же время губернатор области Павел Малков подтвердил атаку, отметив, что «предварительно пострадавших нет, проводится проверка».
По словам очевидцев атака произошла около трех часов ночи. Очевидцы сообщили, что вначале слышали гул, а затем на территории предприятия прогремели два взрыва и вспыхнул мощный пожар.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод - предприятие НК «Роснефти». Большинство продуктов нефтепереработки направляют на экспорт.