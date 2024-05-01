В крупнейшем городе Казахстана запретили шествие в честь 9 мая 2 1.05.2024, 15:09

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Второй год подряд.

Власти Алматы не разрешили проводить шествие в 79-ю годовщину победы во Второй мировой войне, сообщил председатель казахстанского совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других военных конфликтов Мурат Абдушкуров, пишет The Moscow Times.

По его словам, аналог «Бессмертного полка» под названием «Батырларга тагзым» («Поклонимся героям») планировалось провести 9 мая. Однако мэрия Алматы отказалась согласовать мероприятие, сославшись на «неспокойную обстановку в мире», вероятность провокаций и тяжелую паводковую ситуацию в стране.

«Акимат (мэрия) хочет перестраховаться», — сказал Абдушкуров «РИА Новости», добавив, что это происходит уже второй год подряд. В связи с этим акция пройдет в онлайн-формате и продлится до 22 июня. В рамках нее предлагается разместить фото и биографии участников Второй мировой войны на интернет-площадках и в соцсетях общественных объединений ветеранов Казахстана.

По данным акимата Алматы, в городе проживают 44 ветерана ВОВ. В этом году они получат единовременную выплату ко Дню Победы в размере 2 млн тенге на каждого ($4,5 тысячи).

Ранее сообщалось, что Казахстан отказался проводить военный парад во время празднования Дня защитника Отечества 7 мая и Дня Победы 9 мая. Мероприятие не состоится «из расчета экономии бюджетных средств», а также «в связи с необходимостью решения других задач», пояснили в Минобороны страны.

В 2023 и 2022 годах власти Казахстана решили не проводить парад в честь Дня Победы по той же причине. В Минобороны отмечали, что одно такое мероприятие в среднем обходится бюджету более чем в 4 млрд тенге. Последний парад на 9 мая в Казахстане прошел в 2019 году.