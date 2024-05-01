Немцы перестали быть самыми трудолюбивыми в Европе 1.05.2024, 15:17

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В Европе лидируют чехи и поляки.

Трудолюбие традиционно считается исконной немецкой добродетелью. Но накануне 1 мая американское агентство Bloomberg привело статистические данные о том, что Германия упала на пятое место с конца по числу рабочих часов на человека в год среди стран ОЭСР. В лидерах рейтинга Новая Зеландия, Чехия, Австралия, Польша и США.

Немецкие статистики подтвердили BILD эти данные. Оказалось, что сейчас в среднем каждый немец работает 34,7 часа в неделю. Это наименьший показатель в истории Германии. Постоянно растет продолжительность больничных, отгулов и число неполных ставок (31%). Германия также возглавляет список стран ЕС по отпускным дням (30 в год). Рост производительности труда в ФРГ упал с 1970-х в четыре с лишним раза.

Опрошенные немецкие эксперты объясняют снижение трудолюбия высоким уровнем процветания в Германии: граждане не видят смысла так усердно работать, как, например, в послевоенные годы. Bloomberg называет еще одной причиной налоговую систему ФРГ: большой доход облагается большим налогом, поэтому некоторые намеренно работают меньше.