SpaceX открыла бронирование билетов для полета на Луну и Марс 1.05.2024, 20:27

Подробностей о предстоящих космических программах немного.

SpaceX открыла бронирование билетов для полета в космос. Компания обновила сайт и добавила туда раздел Human Spaceflight («Запуск человека в космос»), сообщает портал ixbt.com.

Космическим туристам предлагают четыре маршрута – на орбиту Земли, Международную космическую станцию, Луну и Марс.

Но при бронировании билета пользователь не увидит никакой информации: ни цен, ни конкретных сроков.

По полетам на орбиту Земли и МКС определен очень приблизительный временный ориентир – конец 2024-го и 2025 год соответственно.

Также на сайте компания представила корабли, на которых пассажиры полетят в космос: Dragon и Starship.

По заявлению Маска, он разработал Starship, чтобы люди в конечном итоге могли стать «многопланетным видом».

Для этого бизнесмен намерен начать колонизацию Марса, которая, по его словам, необходима для сохранения человечества в случае разрушительного события на Земле, такого как удар астероида или смертельная пандемия.

Задачей Starship является высадка астронавтов на Луну в рамках миссии NASA Artemis-3, которая запланирована на 2026 год. Поэтому у SpaceX есть менее двух лет, чтобы соответствовать требованиям NASA.

SpaceX утверждает, что Starship грузоподъемностью до 150 т сможет перевозить десятки людей в длительных межпланетных полетах.

Уже было три попытки запуска корабля, но только последняя – в марте 2024 года – прошла успешно. Первые две закончились взрывами.