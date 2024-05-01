Авиация ВСУ поразила пункт управления российских войск 1.05.2024, 21:14

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Российские войска продолжают массовые атаки на украинские позиции. Силы обороны 1 мая зафиксировали на фронте 100 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

В частности, на купянском направлении отражено 11 атак, на Лиманском – 9 атак.

На бахмутском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного, Нового Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 14 атак.

Наибольшее количество атак зафиксировано на авдеевском направлении. Здесь с помощью авиации оккупанты атаковали 33 раза недалеко от Калинового, Архангельского, Прогресса, Очеретиного, Сокола, Соловьевого, Новопокровского, Семеновки, Уманского, Яснобродовки, Нетайлового, Первомайского Донецкой области.

На новопавловском направлении во время штурмов российские войска также применили авиацию. Россияне 17 раз пытался прорвать оборону недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении российские войска продолжают наступление на Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области. Здесь при поддержки авиации было совершено две атаки.

На херсонском направлении россияне пять раз безуспешно атаковали Крынки.

Авиация ВСУ в течение этих суток ударила по одному пункту управления и по семи местам скопления российских войск. Ракетные войска поразили один пункт управления беспилотиками и один район присутствия российских войск.

Ранее аналитики информационного ресурса DeepState сообщили, что украинским военным удалось восстановить позиции восточнее села Ямповка Донецкой области. Воины 63-й отдельной механизированной бригады и 23-го отдельного стрелкового батальона нанесли удары по позициям российских оккупационных войск с последующим штурмом.